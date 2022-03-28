وزير الطاقة الإماراتي: سنعمل مع "أوبك+" لضمان استقرار السوق



قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي اليوم إن الدولة ستعمل مع أوبك+ لضمان استقرار سوق الطاقة.

وأضاف أن الإمارات تحاول رفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل لكن هذا لا يعني أنها تخطط للخروج من أوبك+ أو القيام بأي تحركات فردية، حسب وكالة رويترز.

وقال سهيل المزروعي خلال نوفمبر الماضي، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها والمعروفة باسم أوبك+ قادرة على زيادة إمدادات النفط إذا كان هناك طلب من السوق.

وأوضح أن الإمارات لديها القدرة على تزويد كميات إضافية من الخام للسوق إذا دعت الحاجة وإذا أقرت أوبك+ ذلك.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وبحلول الساعة 07:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 3.61% إلى 116.29 دولار للبرميل، وهبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 4% مسجلة 109.36 دولار للبرميل، وسط زيادة إصابات "كورونا" في الصين مما عزز المخاوف بشأن الطلب لدى أكبر مستورد للخام في العالم.

يشار إلى أن العلميات العسكرية الروسية بأوكرانيا أدت لاضطراب الأسواق العالمية مع مخاوف من نقص الإمدادات ولذلك فإن خام البترول لا يزال يتجه نحو تسجيل المكاسب الشهرية الرابعة على التوالي