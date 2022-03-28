أسعار الأسماك اليوم الاثنين 38-3-2022 في الأسواق

الاقتصاد
الأسماك - أرشيفية
الأسماك - أرشيفية
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شهدت أسعار الأسماك فى مصر اليوم الاثنين 28-3-2022 حيث يسجل البلطى 25 جنيها إلى 28 جنيها للمقاس رقم 1، والمقاس رقم 2 في البلطي 21 إلي 24 جنيها، والبلطي الاسواني من 20 إلي 40 جنيها، وهذه الأسعار منخفضة بنحو 2 جنيه.

بينما بلغ كيلو الفيليه البلطى سعرا تراوح بين 30 و130 جنيها، قشر البياض من 80 إلى 90 جنيهات، بياض أملس بلدى 80 إلى 90 جنيهات لمقاس رقم 1، والمقاس 2 يسجل 30 إلى 40 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها.

أسعار السمك المكرونة الخليجى من 30 إلى 50 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها، المكرونة السويسى 30 إلى 70 جنيها والبرانيس 30 إلى 60 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك "موسى" 90 إلى 130 جنيها، السبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها.

 

 

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