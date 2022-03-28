ينتظر عشاق بوجي وطمطم عرضه في رمضان 2022، ويبحثون عن مواعيد عرضه واالقناة الناقلة له لكي يستمتعون بمشاهدة أهم أعمال المسلسلات القديمة التي تركت أثر جميل لن ينسى، حيث يسعد الجمهور برؤية بوجي وطمطم في رمضان.

مواعيد عرض بوجي وطمطم في رمضان 2022

يأتي بوجي وطمطم في رمضان 2022 ضمن خريطة العرض المنتظرة، حيث يعرض الجزء الخاص بـ "بوجي وطمطم - حبيبتي اسمها مصر" في الساعة 6.30 مساءً، على أن يُعاد في تمام الساعة 10 صباحًا، على قناة ماسبيرو زمان.

وتم عرض الجزء الخاص بـ "بوجي وطمطم - حبيبتي اسمها مصر"، في 17 مارس عام 1991؛ ويتحدث هذ الجزء عن معلم مصر القديمة والحديثة مثل أهرامات الجيزة وبرج القاهرة.

أبطال بوجي وطمطم

ﺇﺧﺮاﺝ محمود رحمي، وتأليف محمود رحمي وصلاح جاهين وشوقي خميس، وأبطال العمل هم يونس شلبي، حسن يوسف، معوض إسماعيل، إيمي سمير غانم، هالة فاخر، رأفت فهيم.

أجزاء مسلسل بوجي وطمطم

بوجي وطمطم عبارة عن 18 جزء وتم انتاج أول جزء فيه عام 1983، وأهمهم كالتالي:

بوجي وطمطم في رمضان

الفيل الجميل

محطة فلافيلو

حكايات مع بوجي وطمطم

الفانوس السحري

بوجي وطمطم واسرار جحا

حبيبتى اسمها مصر

أولاد القمر

رشيد

وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها مواعيد عرض بوجي وطمطم في رمضان هذا العام، على الرغم من مرور سنوات على عرضه إلا أنه مازال يتصدر مكانة مميزة في قلوب الجماهير ويجذب أجيال الثمانينيات والتسعينات.