"ارتفاع الحرارة".. الأرصاد تكشف توقعاتها بشأن طقس الاثنين

قالت الأرصاد الجوية إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 28-3-2022، معلنة أنه يسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

طقس دافئ نهارا على القاهرة

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض القاهرة لطقس دافئ في النهار، أما في الليل فيسود البلاد طقس شديد البرودة.

طقس معتدل في السواحل الشمالية

وعن حالة الطقس في السواحل الشمالية، تتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل نهار شديد البرودة ليلا.

طقس مائل للحرارة في الصعيد

وتتوقع الأرصاد الجوية أن الطقس يميل للحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ويكون شديد البرودة في فترت الليل.

شبورة ونشاط رياح على كافة الأنحاء

وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تتعرض البلاد لنشاط رياح على كافة الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ومن جهتها، أكدت الأرصاد الجوية أن القاهرة تسجل العظمى اليوم الاثنين نحو 23 درجة والصغرى 12 درجة.

وأضافت الأرصاد الجوية في البيان أن الإسكندرية تسجل العظمى 21 والصغرى تصل لـ 12 درجة.

وتوقعت الأرصاد الجوية في البيان أن مطروح تصل العظمى لـ 19 درجة والصغرى 12 درجة، بينما تسجل سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات.

وعن قنا تسجل العظمى اليوم 29 درجة والصغرى 10 درجات، فيما تسجل أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 12 درجة.

وعن درجات الحرارة في سانت كاترين، قالت الأرصاد الجوية أن العظمى اليوم الاثنين تسجل 16 درجات والصغرى 04.

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