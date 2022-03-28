وزيرة التجارة: أزمة الطاقة والحرب الروسية يدفعان لتعزيز التبادل التجاري مع قبرص

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن أزمة تراجع امدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط، والحرب الروسية الاوكرانية، يدفعون نحو تعزيز التبادل التجاري بين مصر وقبرص.

وأضافت الوزيرة،خلال تصريحات صحفية على هامش منتدى الأعمال المصري القبرصي،

ان مصر بدأت برامج الثاني من برنامج الإصلاحات الهيكلة يضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعف نسبة الصادرات الصناعية من مكونات الصادرات، وتعزيز الاندماج في سلاسل التوريد.

وأكدت الوزيرة ان مصر تستهدف توطين صناعات سيارات الكهربائية والهيدروجين الاخضر، كما أقرت العديد من الحوافز الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة وذكاء الاصطناعي، والبدائل البلاستيكية الآمن للبيئة