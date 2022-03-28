اليوم.. ملتقى التوظيف الطبي الثانى بجامعة القاهرة

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، الملتقى التوظيفي الطبي الثاني لكليات الصيدلة والعلوم والعلاج الطبيعي والطب البيطري، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء 28 و29 مارس، بالمكتبة المركزية الجديدة بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقى التوظيفي يشارك به نحو 18 شركة أدوية وصيدليات ومعامل تحاليل، ويوفر عددا كبيرا من فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين حيث يتيح الملتقى للطلاب معرفة مهارات سوق العمل المطلوبة لكي يتمكنوا من تنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج، كما يُتيح للخريجين التواصل مع الشركات المشاركة للتعرف على فرص العمل المتاحة لديهم.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أنه في ضوء تنفيذ استراتيجية الجامعة للتحول لجامعة من الجيل الرابع تم تطبيق مقرر ريادة الأعمال على الطلاب لإكسابهم المهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، وتعليمهم أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها مما ينعكس على الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقيات التوظيفية المختلفة التي تنظمها كليات جامعة القاهرة تهدف إلى دعوة الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدراسة مدى احتياجات سوق العمل من طلبة وخريجين، وعرض وتوفير فرص العمل والتدريب لهم، وإجراء تدريبات من خلال ورش عمل متخصصة، مما يساهم في دعم مهارات الطلاب ورفع قدرات الخريجين والمساعدة في تشغيلهم واكتسابهم مهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.