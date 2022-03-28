إيناس عصمت تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ

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مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أدت الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز، أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، اليمين الدستورية، عضوا بمجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ويأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا بتعيين الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز، أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة، عضوًا بمجلس الشيوخ خلفًا للنائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية في شهر يناير الماضي.

جاء ذلك تفعيلا للمادة 30 من قانون مجلس الشيوخ والتي تنص على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تلاوة قرار رئيس الجمهورية، بتعيين الدكتورة إيناس عصمت، عضوا بالمجلس، وبعدها تم دعوتها لتلاوة اليمين الدستورية.

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وألزم القانون أي نائب بأداء اليمين قبل مباشرة عمله، وفقا لما جاء في نص المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ.

وتنص المادة على: يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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