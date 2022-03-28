تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب
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تراجعت أسعار النفط الاثنين 28 مارس مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، وذلك بعد حديث السلطات في شنغهاي عن إغلاق لإجراء اختبارات للكشف كوفيد-19 على مدار 9 أيام.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل 116 دولارًا للبرميل، وجرى تداولها على انخفاض 3.88 دولار أو 3.2% عند 116.77 دولار في الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أدنى مستوى لتصل إلى 109.30 دولار للبرميل وانخفضت 3.92 دولار أو 3.4% إلى 109.98 دولار.
هذا وارتفع كلا العقدين 1.4% يوم الجمعة ليحققا أول ارتفاع أسبوعي لهما في 3 أسابيع مع صعود برنت أكثر من 11.5% وصعود خام غرب تكساس الوسيط 8.8%.