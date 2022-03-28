سعر الدولار اليوم الإثنين 28-3-2022 بالبنوك العاملة في مصر

تصدر سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك المصرية، تريند محرك البحث الشهير جوجل، نظرا لعدم الاستقرار الذي شهدته كافة العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار اليوم الاثنين حسب التداولات الصباحية مقابل الجنيه المصري، داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، إلى 18.262 جنيه للشراء، و18.362 للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين

وتراوح سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وداخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.24 جنيه، و18.30 للشراء، وأسعار البيع بين 18.38 جنيه، و18.40.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر إلى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك مصر ثاني أكبر البنوك المصرية إلى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وشهد سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي استقرار مقابل الجنيه المصري أكبر البنوك الخاصة في السوق، بنحو 18.25 جنيه للشراء، و18.35 للبيع.