محافظ القاهرة: ضبط 350 طنا من السلع التموينية بغرض الاحتكار والبيع بأسعار عالية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الحملات المكثفة والمستمرة منذ قرابة الأسبوعين لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموينبالقاهرة تمكنت من ضبط ٣٥٠ طن من السلع التموينية والغذائية الأساسية ( كالدقيق والزيت والسكر) المخزنة بغرض الإحتكار والبيع فىالسوق السوداء بأسعار عالية بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين استغلالًا للظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان، أوالسلع مجهولة المصدر التى تهدد صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ علىالمضبوطات.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة بكل أجهزتها تبذل كافة الجهود من أجل وقف أي ممارسات احتكارية أو محاولات التلاعب بأسعار السلع.



وأضاف محافظ القاهرة أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلكمشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.



وشدد محافظ القاهرة على أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة مستمرة في تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيقعلى مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار،مناشدًا المواطنين بالابلاغ عن أى مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وفى ذات السياق أشار اللواء د. عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين أن حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبطسلع مجهولة المصدر بأحد المطاعم الشهيرة بالشرابية من بينها ٤.١٠٠ طن دواجن مجمدة، و١٢ طن لحوم، و٨٤٠كجم فيليه، وما يقارب٧ طن زيت، و٧.٥٠٠ طن فول مجروش، و٣٧٥كجم كبدة بقرى وتم تحرير المحضر رقم ١٨٩١ لسنة ٢٠٢٢ جنح الشرابية وتحفظت النيابةالعامة على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف مدير مديرية التموين أن الحملة تمكنت كذلك من ضبط عدة سلع غذائية مجهولة المصدر بمصنع حلويات بالشرابية يدار بدونترخيص من بينها ٥طن سكر، و٨ طن لبن بودرة منزوع الدسم، و١٠ طن دقيق سميد، و١٥ طن شراب جلوكوز، وما يقارب ٥ طن نشا ذرة و١١٤٠ علبة كومبوت، و٧.٥٠٠ طن كاكاو بودرة، و٣.٦٠٠ مكسبات طعم وتم تحرير المحضر رقم ١٨٩٢ لسنة ٢٠٢٢ جنح الشرابيةوتحفظت النيابة العامة على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.