خبر سعيد في برشلونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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يعم التفاؤل داخل صفوف النادي الكتالوني، وذلك بشأن الوضع الصحي للاعب انسو فاتي الذي يتغيب من يناير الماضي للإصابة.


وتلقى فاتي إصابة قوية في وتر العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وذلك أمام فريق أتلتيك بلباو، ليتغيب على إثرها للعلاج حتى الآن.


وخاض فاتي أمس تدريبات فردية بعد انتهاءه من فترة العلاج الطبيعي والجراحة، لكن سيظل أمامه فترة حتى 18 ابريل على الأقل للعودة من جديد لمباريات الفريق.


وكانت صحيفة آس الإسبانية قد أكدت في تقاريرها أن اللاعب، سيتغيب عن الأربعة مباريات المقبلة بشكل أكيد، حتى يتم تعافيه نهائيا من الإصابة.
 

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