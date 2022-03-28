تطورات إصابة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

تصدر الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الاثنين، الموافق الـ28 من مارس 2022، عقب ظهور تفاصيل جديدة عن حالته الصحية.

تطورات حالة عبدالرحمن أبو زهرة الصحية

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن تفاصيل وتطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة ولا سيما مع وجود أنباء بحدوث مضاعفات.

إصابة والد عبدالرحمن أبو زهرة

وكشف أحمد عبدالرحمن أبو زهرة نجله عن تفاصيل إصابة والده، مشيرا إلى أنه تعرض للسقوط الخفيف الذي عقبه مضاعفات كبيرة استدعت دخوله إلى المستشفى.

تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

وأجرى الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر إم بي سي اتصالا هاتفيا بنجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة والذي أوضح أن والده لم يستطع الأكل أو الشرب أو حتى النوم، وتم نقله إلى المستشفى.

تحسن وتدهور حالة عبدالرحمن أبو زهرة الصحية

وأكد نجل عبدالرحمن أبو زهرة أن والده تحسن نسبيا وتجاوب مع من حوله إلى أنه لم يحدث أي تحسن أكبر حتى الآن، ولا سيما أن الأطباء لم يفيدوهم بشيء جديد.

عبدالرحمن أبو زهرة مصاب بميكروب في المعدة

وأشار ابن عبدالرحمن أبو زهرة إلى أن الأطباء لم يفيدوهم بشيئ مضيفًا: "لم يهتم أحد حتى في الرعاية المركزة، لذلك حالته تدهورت أكبر، وأبلغونا الأطباء أنه أصيب بميكروب في المعدة".

طلب نجل عبدالرحمن أبو زهرة

وأعرب نجل عبدالرحمن أبو زهرة عن تمنياته بنقل والده إلى أحد المستشفيات المهمة بالدولة المصرية، لا سيما وأن وضعه يسوء بشكل أكبر كل يوم.

عبدالرحمن أبو زهرة وابنته

وطالبت مي عبدالرحمن أبو زهرة متابعيها بالدعاء لوالدها لمروره بحالة صحية صعب، ونشرت صورة على حسابها الشخصى عبر "انستجرام" معلقة عليها: "ربنا يشفيك ويرجعك لينا بالسلامة ولكل اللي بيحبوك أدعو لبابا".