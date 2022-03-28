استقرار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عند أعلى مستوى





أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم استقرار إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الرئيسية عند مستوى مرتفع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا القول إنه من المتوقع وصول تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب المارة بأراضي أوكرانيا اليوم إلى 109 مليون متر مكعب/يوميا وهو ما يتفق مع عقود النقل الموقعة بين جازبروم الروسية لتصدير الغاز الطبيعي والسلطات الأوكرانية.

في الوقت نفسه من المتوقع وصول كميات الغاز الروسي المتدفقة عبر خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وألمانيا فقط، إلى ما يعادل 73 جيجاوات/ساعة وهو ما يقترب من الطاقة القصوى للخط، حسب البيانات الصادرة عن شركة نورد ستريم.

يأتي ذلك في حين لم تضخ جازبروم أي كميات من الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط أوروبا-يامال منذ 15 مارس الحالي.