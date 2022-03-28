توقعات بعودة الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" خلال مشاركته في مؤتمر بدبي إنه يتوقع عودة الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في مطلع 2020، وذلك في الربع الأخير من العام الحالي.

وقال الجابر إن أسواق النفط العالمية ستظل تعاني نقص المعروض مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 3 ملايين برميل يوميا خلال العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الجابر القول إن أسعار النفط العالمية تشهد تذبذبا نتيجة مشكلات هيكلية ناتجة عن نقص الاستثمار في أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه خلال السنوات الأخيرة.

 

 

 

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