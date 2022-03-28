مواعيد عرض بوجي وطمطم في رمضان 2022 والقنوات الناقلة

يعتبر بوجي وطمطم من أبرز الأعمال التي قدمت خلال شهر رمضان، ورغم مرور عشرات السنوات على عرضه، إلا أنه لا يزال يحظى باهتمام الكثيرين.

عرض بوجي وطمطم

وتساءل الكثيرون عن مواعيد عرض بوجي وطمطم والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2022، من اجل متابعة هذا العمل الذي أثر في نفوس الكثيرين.

وترصد بوابة الفجر مواعيد عرض بوجي وطمطم والقنوات الناقلة في السطور التالية:

القنوات الناقلة لـ بوجي وطمطم

وأعلنت قناة ماسبيرو زمان عن عرض بوجي وطمطم خلال رمضان 2022، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية والبرامج القديمة عبر فضائيتها، المعنية بالزمن الجميل.

مواعيد عرض بوجي وطمطم

ومن المقرر أن يتم إذاعة بوجي وطمطم في تمام السادسة والنصف مساء كما يعاد للمرة الثانية في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

تفاصيل مسلسل بوجي وطمطم

وعرض بوجي وطمطم لأول مرة في السابع عشر من شهر مارس عام 1991، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمود رحمي، وتأليف محمود رحمي وصلاح جاهين وشوقي خميس، وشارك فيه مجموعة من النجوم على رأسهم يونس شلبي، حسن يوسف، معوض إسماعيل، إيمي سمير غانم، وهالة فاخر.