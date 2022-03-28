إنريكي مرشح لتدريب مانشستر يونياتد

أكدت تقارير صحيفة أن مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، لويس إنريكي، يعد مرشحًا لقيادة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي يبحث عن مدرب جديد له للموسم المقبل.



وكشفت صحيفة ديلي ميل أن اسم إنريكي مطروح على طاولة اليونايتد، رغم صعوبة قبوله المهمة في ظل استعداده لخوض مونديال قطر مع إسبانيا نهاية العام.



وأوضحت أن مسؤولي الأولد ترافورد يبدون ترحابهم بعرض المهمة على إنريكي.



وتبرز العديد من الأسماء لقيادة يونايتد خلف للألماني رالف رانجنيك، أبرزها الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب بي إس جي، والهولندي إريك تين هاغ، مدرب أياكس أمستردام.



تجدر الإشارة إلى أن رانجنيك، المدرب الحالي لمانشستر يونايتد تولي المهمة عقب إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير، بسبب سوء النتائج.

