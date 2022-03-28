غرفة الجيزة: افتتاح 6 معارض سلعية بمراكز المحافظة



أكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن معرض أهلا رمضان الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع محافظة الجيزة بشارع فيصل شهد إقبالا كبيرا وغير مسبوق خلال الأيام الماضية من قبل المواطنين، وذلك لما يوفره المعرض من منتجات وسلع متنوعة وتخفيضات وصلت لـ30٪ على معظم السلع التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان المبارك.



وأوضح إمبابي، أن المعرض يتضمن سلعا ومنتجات منها اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والبيض والتمور والياميش والتوابل، إضافة للسلع التموينية ومنها الزيت والسكر والأرز والمكرونة وغيرها من السلع والتي تشهد إقبالا من المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.



وأشار إمبابي في بيان للغرفة، إلى أن المعرض الرئيسي للغرفة بشارع فيصل يأتي ضمن سلسلة من المعارض ستنطلق على مدار الأيام الأخرى في عدد من مدن ومراكز محافظة الجيزة، وذلك لكي يستفيد سكان هذه المناطق من التخفيضات التي يوفرها المعرض لهم، مشيرا إلى أن المعارض القادمة ستكون بالترتيب التالي معرض بحي المنيب، وبجنوب الجيزة ثلاثة معارض بالبدرشين والعياط والصف، بالإضافة إلى معرضين بشمال الجيزة في الوراق وأوسيم.



وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة قد افتحوا معرض أهلا رمضان بشارع فيصل الهرم، بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار خطة الحكومة لتوفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان المبارك وذلك بمشاركة 80 شركة وعلى مساحة 2000 متر مربع.