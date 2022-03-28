"الغجرية" مسرحية تحارب الإرهاب والمخدرات على مسرح الهوسابير نهاية مارس الجاري

تقدم فرقة تشابيك المسرحية بالتعاون مع الجمعية المصرية للأدباء والفنانين والصحفيين بمصرالعرض المسرحى الغجرية والذي يدور حول مواجهة انتشار المخدرات ومكافحة الارهاب والتأكيد على مبادئ حرية الفكر والإبداع والتعبير واحترام الآخر.

يأتي العمل من من تأليف وإنتاج تمر حنة ومخرج منفذ محمد اسماعيل ومخرج الأداء والحركات الدكتور محمد حسن ومن إعداد وإخراج وحيد حافظ وبطولة الفنانين تمر حنه وحسن الطوخي ومحمد غيتة ومريم منير وهند العبد وتامر أبو علم ومحمد ميدو وشمس وسماح علام واندرو وأمنية على وأحمد الشيخ وزينب عبد الوهاب وتامر فؤاد وسالي الهباب واحمد الشيخ وهنا عصام وآية احمد وعادل الترامسى ونور الحلوانى وصلاح جلال وكوثر بخيت وناصر مصطفى وجيجى فاروق ومحمد بسبوسة وباسم الشونى وجلال ماهر ومحمد فؤاد وسلين محمد.

وقال الدكتور حسن الطوخى رئيس الجمعية المصرية للأدباء والفنانين أنه من المقرر عرض "الغجرية" فى نهاية الشهر الحالي على مسرح الهوسابير بالقاهرة على أن يتم عرضه بعد ذلك فى الخارج فى عمان والأردن لتحقيق التكاتف المجتمعي ودعم الشباب في مواجهة الإرهاب ومكافحة انتشار المخدرات باعتبارها أبرز التحديات التى تواجه الدول العربية خلال الوقت الحالي.

من جانبه أضاف المخرج وحيد حافظ أننا نحاول من خلال هذا العرض المسرحى تقديم صورة من التعاون العربي الدولى بين مصر والأشقاء العرب لمحاربة ومكافحة الإرهاب الغاشم فى كل مكان والذى لا يعرف دين أو وطن بالاضافة إلى دعم جهود مصر وقيادتها أمام العالم أجمع في مكافحة انتشار المخدرات.

ونوه حافظ أن العرض يقدم صورة مشرفة لمصر مع كل الدول العربية فى حكام السيطرة وخنق قادة الإرهاب فى كل مكان بالأداء السهل الممتنع.

من جانبه أوضحت الفنانة تمر حنة أن العمل عبارة عن خليط من الدراما والاستعراض والفلكلور من خلال مكافحة الإرهاب وعصابات المخدرات التى تدمر شبابنا فى كل مكان ولولا براعة الفنانين فى أدوارهم مانجح العرض لأنهم تفوقوا على أنفسهم من خلال مواهبهم جميعا.

من جهته كشف مخرج الأداء والحركة الفنان محمد حسن غيتة أن العمل يناقش وجود أمن الدولة الذى يحمى مصر وشبابها من آفة المخدرات والإرهاب معا بشكل استعراضي والذي تم وضع تعابير تصويرية من خلال البيئة المصرية التى تمثلت فى الموالد الشعبية والتى تستغل لقتل ارواح الناس متابعًا أن مصر ترفض وتكافح أي سلوك يخالف الفطرة الانسانية.

وأضاف أن العمل نشارك به في عدة دول خارج مصر يأتي في مقدمتها الوطن العربي لتشكيل صورة من التعاون المشترك بين مختلف الدول العربية وتنمية روح الابداع واثراء مجالات العمل المسرحي المختلفة.