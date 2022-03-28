عملة بيتكوين تتجاوز 44.6 ألف دولار

بوابة الفجر
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ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة إلى 44635 دولارا عند الساعة العاشرة صباح أمس بتوقيت جرينتش، مقارنة بـ44591 دولارا عند الساعة الخامسة مساء السبت، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء.


وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 1.5 في المائة، حيث تم تداولها بين 44286 دولارا و44947 دولارا.


وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر 35 في المائة عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 68992 دولارا.


وأضافت عملة بيتكوين 4.8 في المائة إلى قيمتها في الأسبوع الماضي، وتراجعت 3.7 في المائة حتى الآن هذا العام.

 

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