ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 16.9 % خلال فبراير



حافظ استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، على زخم النمو في شباط (فبراير) الماضي، حيث شهد اقتصاد البلاد نموا مستقرا.



وارتفع إجمالي استهلاك الكهرباء 16.9 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 623.5 مليار كيلووات/ ساعة، حسب بيانات الهيئة الوطنية للطاقة.



وتابعت الهيئة أن الكهرباء المستهلكة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات زادت 15.4 في المائة و14.5 في المائة و17.4 في المائة على أساس سنوي، على التوالي.



وشهد استهلاك الكهرباء بالمساكن زيادة سنوية 24.8 في المائة إلى 122 مليار كيلووات/ ساعة الشهر الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



وفي الشهرين الأولين من هذا العام، بلغ استهلاك الكهرباء في الصين 1.35 تريليون كيلووات/ ساعة، بزيادة قدرها 5.8 في المائة عن العام الماضي.



وأعلنت الشركة الوطنية الصينية لشبكات الكهرباء، الخميس الماضي، بدء أعمال البناء والتشييد لمشروعين لنقل الطاقة ذات الجهد الفائق "يو إتش في"، باعتبارهما جزءا من الجهود المبذولة لضمان إمدادات الكهرباء النظيفة.



وقالت الشركة إن المشروعين اللذين يبلغ حجم استثمارتهما الإجمالية نحو 1.71 مليار دولار وبطول إجمالي يبلغ 525 كم، سيربطان على التوالي مدينتي فوتشو وشيامن بشرقي البلاد، ومدينتي تشوماديان ووهان في وسط البلاد، بحجم طاقة يبلغ 1000 كيلوفولت.



وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروعين العام المقبل، ما يساعد على تعزيز استهلاك الطاقة النظيفة الناتجة عن مزارع الرياح البحرية، ومحطات الطاقة الكهروضوئية.



وحتى الآن، أكملت الشركة بناء 29 مشروعا عالي الجهد، تنقل أكثر من 2.5 تريليون كيلوواط/ ساعة من الطاقة. وتتوقع أن ترتفع قدرتها على نقل الطاقة عبر المقاطعات وعبر المناطق من 240 مليون كيلوواط في الوقت الحالي، إلى أكثر من 370 مليون كيلوواط بحلول 2030.

وتوفر الشركة الطاقة لأكثر من 1.1 مليار شخص، وتغطي منطقة خدمتها 88 في المائة من أراضي الصين.



وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي المركبات أن إنتاج ومبيعات المركبات التجارية في الصين انخفض في فبراير من هذا العام.



وفي الشهر الماضي، بلغ إنتاج المركبات التجارية 279 ألف وحدة، بانخفاض 18.3 في المائة على أساس سنوي، في حين وصلت مبيعاتها إلى 250 ألف وحدة، بانخفاض 16.6 في المائة عن الفترة نفسها من 2021.



وخلال الشهرين الأولين من 2022، بلغ إنتاج ومبيعات المركبات التجارية في الصين نحو 624 ألف وحدة و594 ألف وحدة، على التوالي، بانخفاض 24 في المائة، و21.7 في المائة على أساس سنوي.



وأظهرت بيانات سابقة أصدرتها الجمعية المذكورة أن مبيعات المركبات في الصين في شباط (فبراير) ارتفعت 18.7 في المائة على أساس سنوي إلى 1.74 مليون وحدة.