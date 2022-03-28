تراجع العقود الآجلة للقمح إلى أدنى معدلاته منذ أسبوع

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت العقود الآجلة للقمح إلى أدنى معدل لها منذ أكثر من أسبوع، وسط مؤشرات على أن المعروض العالمي قد لا يكون مقيدا كما كان يخشى البعض بعد اندلاع الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من شهر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم، أن الأسعار تراجعت للمرة الرابعة خلال خمسة أيام، كما تراجعت بواقع أكثر من 20% من الرقم القياسي اليومي الذي تم تسجيله في الثامن من مارس.

وفي الوقت نفسه، تراجعت حدة الضيق الوشيكة، بسبب تقلص تكلفة التسليم لشهر مايو خلال ديسمبر إلى نحو 50 سنتا للبوشل، بالمقارنة مع نحو 2.75  دولار في مطلع مارس.

 

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