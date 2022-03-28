سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 28-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 28-3-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.75 جنيه للشراء، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
60.01 جنيه للشراء.

60.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
57.81 جنيه للشراء.

60.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
57.75 جنيه للشراء.

60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
57.97 جنيه للشراء.

60.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
56.29 جنيه للشراء.

60.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
55.61 جنيه للشراء.

60.49 جنيه للبيع.

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