الإحصاء: انخفاض عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 8.6%



أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2021 "، ومن أهم الموشرات 8.6% انخفاضا فى عدد العاملين بالقطاع العام/ الاعمال العام عام2021.

عدد العاملين فى القطاع العام / الأعمال العام خلال الفترة من ( 2017-2021 )، بلغ إجمالي عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام 695.3 الف عامل فى عام 2021 مقابل 760.7 ألف عاملًا فى عام 2020 وذلك بنسبة انخفاض قدرها 8.6%.

بلغ عدد العاملين الذكور 610.2 الف عاملًا عام 2021 مقـابل 659.7 ألف عاملآ عام 2020 بنسبة إنخفاض قدرها 7.5%.

- بلغ عدد العاملات الإناث 85.1 الف عامل عام 2021 مقابل 100.9 عاملًا عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15.7 %.

- سجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 214.2 الف عاملًا بنسبة قدرها 30.8 % يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 22.4 %، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.3 % من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.

توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات

سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالى 236 الف عامل بنسبة 33.9 % من اجمالى العاملين

يليها محافظة الاسكندرية حوالى 76 الف ثم الجيزة حوالى 40 الف ثم الغربية حوالى 37 الف واخيرا محافظة القليوبية حوالى 37 الف عامل.

سجلت الوظائف التنفيذية اعلى معدل بنسبة 36.9% من اجمالى عدد العاملين، فى حين سجلت الوظائف المكتبية اقل معدل بنسبة 1.1% من اجمالى عدد العاملين.