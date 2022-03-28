إنطلاق معرض "إفريقيا للتصنيع الغذائي" نهاية مايو المقبل

تنطلق النسخة العاشرة من معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي "Africa Food Manufacturing" في مايو المقبل، ذلك لتقديم حلول مبتكرة والوصول إلى السوق الإقليمية عقب النجاح الكبير الذي حققته نسخة 2021.

تقام نسخة هذا العام خلال الفترة 29 –31 مايو المقبل، بمركز مصر الدولي للمعارض (EIEC) في القاهرة، مصر، وتماشيًامع أهداف المعرض، سيتم عقد المعرض هذا العام بالاشتراك مع علامتين تجاريتين عالميتين تحت سقف واحد، وهما معرض تصنيع المكونات الغذائية "Fi Global" الذي تم تأسيسه حاليا في 11 دولة مختلفة حول العالم، يأتي بنسخته الإقليمية "FiAfrica"، ومعرض تغليف المواد الغذائية "ProPak Global" والمتواجد بقوة في 6 دول مختلفة، سيشارك بنسخته الإقليمية "ProPak MENA" وينظم المعر ض شركة إنفورما ماركتس.

وفي هذاالسياق، قال مصطفى خليل، مدير عام المعرض: "لدينا التزام استراتيجي لتأكيد دورنا الرائد في دعم توجهات الدولة المصرية على محورين رئيسين: الأول توطين وتطوير الصناعات الوطنية، والثاني التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وهو ما نحرص عليه في التخطيط للمنصات التي نطلقها".

وأضاف خليل: " هذا العام، نخطط لتطوير صناعة الأغذية في إفريقيا جنبًا إلى جنب مع المبادرات الجارية للإصدار، للمساهمة بشكل كبير في دعم المواهب الناشئة الجديدة والأفكار المبتكرة من خلال مسابقة للشركات الناشئة والتي ستقام لأول مرة خلال 2022، حيث يمكن أن تصل الجوائز الماليةالى 500 ألف دولار."

ويشتهر معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي "Africa Food Manufacturing" بمبادراته ومساهمته الكبيرة في الصناعة التي تقدر بملايين الدولارات، بهدف الجمع بين المهنيين والخبراء الإقليميين والعالميين في صناعةالأغذية والمشروبات في مكان واحد، بما في ذلك العلامات التجارية العالمية للمكونات الغذائية، والتصنيع، والتعبئة، والخدمات اللوجستية.

الهدف الرئيسي من المعرض الإفريقي للتصنيع الغذائي هو تزويد السوق بالمعلومات المطلوبة طوال العام وخلق فرص تواصل لاحصر لها، وكل هذا يتم من خلال باقة من الندوات الإلكترونية،وتقارير السوق، والأخبار، إلى جانب استضافة المعرض على أساس سنوي للسماح بالاتصال بين جميع الأطراف المعنيةوتسهيله.

واستجابة لطلب السوق المتزايد، تعد المخبوزات والحلويات إضافات جديدة للقطاعات المدرجة في المعرض هذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو سوق منتجات المخابز والحلويات في الشرق الأوسط وإفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2٪ بحلول عام 2025، في حين أن سوق الشكولاتة وحده من المتوقعأن يصل إلى 6.5 مليار دولار أمريكي، إذ تنمو بمعدل سنوي مركب قدره 6.72٪ خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن يستضيف المعرض خلال أيامه الثلاثة أكثر من 8000 زائر محلي ودولي، ويصاحب المعرض مؤتمر ومجموعة من ورش العمل التي ستمتد على مدار جميع الأيام وستكون متخصصة في "المكونات الغذائية وتصنيعها"، و"التعبئة والتغليف واللوجستيات".