ننشر حالة الطقس أول أيام رمضان 2022 ودرجات الحرارة

تصدرت حالة الطقس أول أيام رمضان عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل»، تزامنا مع اقتراب الشهر الكريم، إذ يرغب الكثيرون معرفة حالة الجو قبل السحور أو خلال وجبة الإفطار، وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإنه يتوقع أن يشهد أول أيام الشهر المعظم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، الموافق السبت 2 أبريل المقبل.

حالة الطقس أول أيام رمضان

يقول خبراء الأرصاد، إن حالة الطقس أول أيام رمضان تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

بينما خلال ساعات الليل، تكون حالة الطقس في أول الليل باردة، وتنخفض درجات الحرارة، إذ يكون الطقس شديد البرودة في نهاية الليل والساعات الأولى من الصباح على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الطبيعية التي تشهدها البلاد أول شهر رمضان، خلال ساعات النهار يكون هناك أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام شهر رمضان

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة أول أيام شهر رمضان المبارك والذي يوافق السبت 2 أبريل فلكيًا، وفق هيئة الأرصاد كالآتي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 14.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 13.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 17.