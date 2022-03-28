التموين: تجهيز 400 نقطة لاستلام الأقماح المحلية وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة جهزت اكثر من 400 نقطة لاستقبال الاقماح المحلية الموردة لهذا لعام 2022 تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة استعدادا لاستقبال الاقماح المحليه لعام 2022 في الأول من ابريل.
واكد الدكتورعلى المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية ان مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى، واشار إلى إنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة ان يكون القمح المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، واشار إلى ان نقاط التوريد ستفتح ابوابها من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءا في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات التوريد امام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجده امام نقاط التوريد ايضا.
واضاف الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى ان الوزاره تسعى هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح محلي، مشيرا ان الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.
و صرح أحمد كمال - المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين إلى ان القرارات الوزارية قد حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان إلى 12 اردب على الاقل، مشيرا إلى ان من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة، واكد ان وزارة الزراعة قد قدمت حصر كامل للمساحات المنزرعة من القمح، واشار المتحدث الرسمي للوزارة ان الدكتورعلي المصيلحي وجه بتشيكل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ووجه بانشاء غرف عمليات مركزيه بكل مديريه لمتابعه الأمر بالاضافه إلى غرف العمليات الفرعيه بالاداره التابعة للمديريات لمتابعه نسب التوريد والتزام المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام، واكد كمال أن سعر التوريد المحلي للقمح هذا العام عادل بعد الحافز الذي اقره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا ان الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في الأمر وسرعة توريد الاقماح المحلية المنتجة لديهم.