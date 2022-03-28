التموين: تجهيز 400 نقطة لاستلام الأقماح المحلية وصرف مستحقات الموردين خلال 48 ‏ساعة



أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان ‏الوزارة جهزت اكثر من 400 نقطة لاستقبال الاقماح المحلية الموردة لهذا لعام ‏‏2022 تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة استعدادا ‏لاستقبال الاقماح المحليه لعام 2022 في الأول من ابريل.



واكد الدكتورعلى المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية ان مستحقات ‏الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى، واشار ‏إلى إنه قد وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين مع مرعاة ان يكون القمح المورد مطابق للمواصفات ‏الموضوعة، واشار إلى ان نقاط التوريد ستفتح ابوابها من الثامنة صباحا حتى ‏الخامسة مساءا في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيتم فتح عمليات ‏التوريد امام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجده امام نقاط ‏التوريد ايضا.



واضاف الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية إلى ان الوزاره تسعى هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح ‏محلي، مشيرا ان الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.



و ‏صرح أحمد كمال - المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين إلى ‏ان القرارات الوزارية قد حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان إلى 12 ‏اردب على الاقل، مشيرا إلى ان من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه ‏تحت طائلة القانون وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة، واكد ان وزارة ‏الزراعة قد قدمت حصر كامل للمساحات المنزرعة من القمح، واشار المتحدث ‏الرسمي للوزارة ان الدكتورعلي المصيلحي وجه بتشيكل غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ‏ووجه بانشاء غرف عمليات مركزيه بكل مديريه لمتابعه الأمر بالاضافه إلى ‏غرف العمليات الفرعيه بالاداره التابعة للمديريات لمتابعه نسب التوريد والتزام ‏المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام، واكد كمال أن سعر التوريد ‏المحلي للقمح هذا العام عادل بعد الحافز الذي اقره فخامة الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، مؤكدا ان الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في الأمر وسرعة ‏توريد الاقماح المحلية المنتجة لديهم.