مجموعة السبع ترفض مطلب موسكو الدفع بالروبل مقابل الطاقة



أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الإثنين، إن دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اتفقت على رفض مطلب موسكو بشأن الدفع بالروبل لشراء الطاقة من روسيا.

وقال هايبك - خلال مؤتمر صحفي - إن "جميع وزراء مجموعة السبع اتفقوا تماما على أن هذا (سيكون) خرقا واضحا من جانب واحد للعقود الحالية"، حسب ما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية. وأضاف هابيك: "الدفع بالروبل غير مقبول وسنحث الشركات المتأثرة على عدم اتباع مطلب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن الأسبوع الماضي أن روسيا ستطالب الدول "غير الصديقة" بالدفع بالعملة الروسية فقط لشراء الغاز الطبيعي من الآن فصاعدا، وأصدر تعليماته للبنك المركزي في البلاد بوضع إجراء يتيح لمشتري الغاز الطبيعي الحصول على الروبل في روسيا.