الأسهم الأوروبية تختتم أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع مع متابعة تطورات الأزمة الأوكرانية



أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع عدا مؤشر FTSE البريطاني الذي أغلق متراجعًا مع متابعة آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، ووسط ارتفاع أسهم قطاع السيارات 1.2%.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.14% مسجلًا 454 نقطة، فيما صعد DAX الألماني بنحو 0.78% إلى 14417 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر CAC الفرنسي 0.54% ليغلق عند 6589 نقطة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة لمناقشة تبني وضع محايد كجزء من اتفاق سلام مع روسيا.

من جانبه خفض Morgan Stanley توقعاته لنمو أرباح الشركات الأوروبية عن إجمالي 2022 إلى 3% فقط، مقارنة بتوقعات نمو سابقة بنحو 10%.