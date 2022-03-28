مخاوف الطلب والإغلاقات بسبب كورونا تضغط على أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط الاثنين 28 مارس مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، وذلك بعد حديث السلطات في شنغهاي عن إغلاق لإجراء اختبارات للكشف كوفيد-19 على مدار 9 أيام.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل 116 دولارًا للبرميل، وجرى تداولها على انخفاض 3.88 دولار أو 3.2% عند 116.77 دولار في الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أدنى مستوى لتصل إلى 109.30 دولار للبرميل وانخفضت 3.92 دولار أو 3.4% إلى 109.98 دولار.

هذا وارتفع كلا العقدين 1.4% يوم الجمعة ليحققا أول ارتفاع أسبوعي لهما في 3 أسابيع مع صعود برنت أكثر من 11.5% وصعود خام غرب تكساس الوسيط 8.8%.

وقالت حكومة مدينة شنغهاي يوم الأحد 27 مارس إن جميع الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل أو ستجعل الموظفين يعملون عن بعد في إطار إغلاق من مرحلتين على مدار 9 أيام بعد أن سجلت المدينة رقمًا قياسيًا جديدًا لحالات الإصابة غيرالمصحوبة بأعراض.

وسيتم أيضا تعليق وسائل النقل العام بما يشمل خدمات النقل خلال الإغلاق، مما أدى إلى خفض الطلب على الوقود على نحو أكبر.