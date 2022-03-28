تخفيضات تصل لـ25%.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2022 في المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من ياميش رمضان في جميع المنافذ التابعة للوزارة والمجمعات الاستهلاكية الموجودة في كل محافظات ومدن الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على مواجهة الغلاء في الأسواق المصرية.

وطرحت وزارة التموين أيضًا مجموعة كبيرة من السيارات المحملة بأطنان مختلفة من ياميش رمضان والسلع الغذائية بكافة أنواعها، وذلك للتنقل بين المحافظات والوصول إلى المناطق البعيدة والنائية.

أسعار ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

- يتراوح سعر قمر الدين ما بين 21 و30 جنيهًا، وذلك حسب النوع.

- يتراوح سعر البلح حسب نوعه ما بين 10 و25 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من الزبيب المصري 65 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من الزبيب الإيراني 90 جنيهًا.

- سعر ربع كجم من الفستق 65 جنيهًا.

- سعر ربع كجم من البندق 40 جنيهًا.

- سعر ربع كجم من عين الجمل المقشر 50 جنيهًا.

- سعر الـ500 جرام من الفول السوداني المقشر 21 جنيهًا.

- سعر الـ300 جرام من التمر هندي 25 جنيهًا.

- سعر الـ500 جرام من جوز الهند 30 جنيهًا.

- سعر الكيلوجرام من العرقسوس 50 جنيهًا.

- سعر الكيلوجرام من الكركديه 50 جنيهًا.

- سعر الـ90 جرامًا من المكسرات المشكّلة 60 جنيهًا.

كما طرحت وزارة التموين عددًا كبيرًا من كراتين «أهلًا رمضان»، فى جميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها، وتتراوح أسعارها ما بين 52 و123 جنيهًا للكرتونة، كما طرحت الوزارة أيضًا للعام الثالث على التوالي «كوبونات رمضان»، بفئات مالية مختلفة في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، تبدأ من فئة 20 جنيهًا، وتصل إلى 200 جنيه.

وكانت وزارة التموين أعلنت عن وجود تخفيضات على أسعار ياميش رمضان في جميع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها تصل إلى نحو 25% عن أسعار الياميش في الأسواق المحلية الأخرى.