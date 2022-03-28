محافظ الدقهلية يشهد تسلم الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الطعام

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صكوك طعام بالدقهلية
صكوك طعام بالدقهلية
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شهد أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين استلام وتسلم الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الطعام بإجمالي 4 طن لتوزيعها على دور الأيتام بنطاق المحافظة بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي والتي تقوم بتوزيع هذه الصكوك علي المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية طبقا للأولى فالأولى.


جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.


وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن بالمحافظة من لحوم صكوك الطعام على الأسر الأولى بالرعاية 11 طنا، وثمن "مختار" جهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع صكوك الطعام سواء كانت لحوم أو سلع غذائية متنوعة على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

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