وصول نسب صرف السلع التموينية لشهر مارس إلى 100%

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أكد الدكتورعلى المصيلحى -وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أنه أصدر توجيهات لشركتي الجملة العامة ‏والمصرية بصرف الاستعاضات الأولى لشهر أبريل القادم مشددًا على رئيسي شركتين الجملة ‏الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعه المقررة ‏للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.‏



‏ وأشار إلى أنه قد وجه بضخ كميات كبيره من السلع بمخازن ‏الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ‏ومتابعتها للتدخل في حال زياده طلب المواطن على اي سلعه ‏مضيفًا ان نسب صرف السلع التموينية لشهر ‏مارس قد وصل إلى 100% مشيرا إلى ان الوزارة تضخ ‏يوميا ثلاثة الاف طن زيت مناصفه بين اللتر وال 800 جرام ‏و 4000 طن سكر و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة ‏بمنافذ الصرف.

وصرح أحمد كمال -معاون ‏الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ان بداية صرف السلع ‏التموينية سيكون متوافق مع بداية شهر رمضان وهو ما ‏سيخفف العبأ على المواطن في هذا الشهر الكريم ايضا بعد ‏انتشار معارض اهلا رمضان والتخفيضات الموجودة بها ‏واكد المتحدث الرسمي للوزارة إلى ان الوزير قد شدد على ‏مديريات التموين بضرورة المتابعة ورصد اي مخالفات من ‏منافذ والتعامل معها قانونيا مشيرًا إلى ان مديريات التموين ‏سوف تقوم يوميا بعمل حملات على منافذ الصرف للتأكد من ‏وصول الدعم إلى مستحقيه والذي تدفع فيه الدولة ما يصل ‏إلى 36 مليار جنيه سنويا لتوفير السلع الغذائية على بطاقه ‏الدعم.‏