وصول نسب صرف السلع التموينية لشهر مارس إلى 100%
أكد الدكتورعلى المصيلحى -وزير التموين والتجارة الداخلية أنه أصدر توجيهات لشركتي الجملة العامة والمصرية بصرف الاستعاضات الأولى لشهر أبريل القادم مشددًا على رئيسي شركتين الجملة الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعه المقررة للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.
وأشار إلى أنه قد وجه بضخ كميات كبيره من السلع بمخازن الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ومتابعتها للتدخل في حال زياده طلب المواطن على اي سلعه مضيفًا ان نسب صرف السلع التموينية لشهر مارس قد وصل إلى 100% مشيرا إلى ان الوزارة تضخ يوميا ثلاثة الاف طن زيت مناصفه بين اللتر وال 800 جرام و 4000 طن سكر و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة بمنافذ الصرف.
وصرح أحمد كمال -معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ان بداية صرف السلع التموينية سيكون متوافق مع بداية شهر رمضان وهو ما سيخفف العبأ على المواطن في هذا الشهر الكريم ايضا بعد انتشار معارض اهلا رمضان والتخفيضات الموجودة بها واكد المتحدث الرسمي للوزارة إلى ان الوزير قد شدد على مديريات التموين بضرورة المتابعة ورصد اي مخالفات من منافذ والتعامل معها قانونيا مشيرًا إلى ان مديريات التموين سوف تقوم يوميا بعمل حملات على منافذ الصرف للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه والذي تدفع فيه الدولة ما يصل إلى 36 مليار جنيه سنويا لتوفير السلع الغذائية على بطاقه الدعم.