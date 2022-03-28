الجنيه الاسترليني يهبط وسط تركيز السوق على سياسة بنك انجلترا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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هبط الجنيه الاسترليني أمام اليورو والدولار يوم الاثنين بينما يركز المستثمرون على تباين سياسة الفائدة بين بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة العملة الأوروبية.

وفي كلمة ألقاها في بروكسل، تمسك أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا المركزي إلى حد كبير بلهجة إعلانه هذا الشهر بشأن أسعار الفائدة التي قال مسؤولون إنها تشير إلى تخفيف للحاجة إلى المزيد من زيادات الفائدة.

وتتوقع أسواق المال الآن زيادات للفائدة البريطانية بمقدار 135 نقطة أساس بحلول نهاية العام مقارنة مع 145 نقطة أساس قبيل كلمة بيلي، بما في ذلك فرصة بنسبة 55 بالمئة لزيادة للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو أيار.

وتعرض الاسترليني أيضا لضغوط أمام الدولار مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى في ثلاث سنوات فوق 2.5 بالمئة.

وهبطت العملة البريطانية 0.8 بالمئة إلى 1.3075 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 16 مارس آذار.

ومقابل اليورو، انخفض الاسترليني 0.7 بالمئة إلى 83.90 بنس، وهو أقل مستوى منذ 18 مارس آذار.

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