انطلاق المنتدى الاقتصادى البولندى - الأفريقى في إكسبو 2020 دبي

انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادى البولندى - الأفريقى اليوم بجناح بولندا في إكسبو 2020 دبي والذي تنظمه " وكالة الاستثمار والتجارة البولندية " ويستمر ثلاثة أيام.

وقال معالى جرزيجورز بيشوفياك وزير الدولة فى وزارة التنمية والتكنولوجيا البولندية فى تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن المنتدى يحضره رواد أعمال وممثلو الهيئات والمؤسسات العامة بمجال الترويج للمنتجات والخدمات فى الأسواق الأفريقية من أجل التعرف على بيئات الأعمال فى البلدان الأخرى.

و أضاف أن المنتدى سيناقش سلسلة القيمة الغذائية والنقل والبنية التحتية وموضوع " إفريقيا الخضراء.. مستقبل شامل ومستدام.. مستقبل الصحة ـ وأدوات الدعم المالى" وذلك فى إطار البرنامج الاقتصادى الشامل المعد لرواد الأعمال كجزء من مشاركة بولندا فى إكسبو 2020 دبى.

و نوه بـ أن هناك مبادرات أخرى موجهة لرواد الأعمال من بينها برنامج الشراكة إلى جانب ندوات الأعمال وندوات عبر الانترنت وبرنامج / GO TO BRAND /.. موضحا أن المنتدى يعد فرصة لإجراء اتصالات مع شركاء تجاريين من دول إفريقيا والشرق الأوسط.

و قال إن المنتدى تطرق إلى صناعة الأغذية والمشروبات والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء ومستقبل الرعاية الصحية والتقنيات الجديدة المستخدمة فى الطب.. وأضاف أن المنتدى من شأنه تعزيز وجودنا فى أسواق إفريقيا ومنطقة الخليج العربى ما سيؤدى إلى فوائد ملموسة لرجال الأعمال البولنديين فى مختلف الصناعات.

و أكد أن المنتدى يتماشى مع هدف بولندا تشجيع رواد الأعمال المحليين الراغبين فى التوسع فى الأسواق الخارجية.. معربا عن رغبة الشركات البولندية بالاستفادة من حقيقة أن دبى مركز تجارى عالمى ومحور يربط البلدان الأخرى بإفريقيا والعالم.. وأشارا في الوقت نفسه إلى أن تنويع وجهات التصدير أمر مهم لبولندا.