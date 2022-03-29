أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-3-2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر اليوم:



سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1120 جنيها،.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 980 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 نحو 840 جنيها.

سجل سعر جنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين 7840 جنيها

وعالميا انخفض سعر الذهب في المعاملات المباشرة اليوم، بنسبة 0.14% وتم التداول على 1955.29 دولارا للأوقية، بينما تراجع سعر الذهب ففى العقود الآجلة بنسبة 0.02% وتد التداول على 1955.15 دولارا للأوقية.