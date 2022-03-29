أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 29-3-2022

استقرت أسعار الدولار أمام الجميه مع بداية تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.26 جنيه للشراء، و18.33 للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، عند مستوى 18.28 جنيه للشراء، و18.38 للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي حول 18.25 جنيه للشراء، و18.35 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.28 جنيه للشراء، و18.38 للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس 18.26 جنيه للشراء، و18.36 للبيع