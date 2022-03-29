فيديو للحظة صفع ويل سيمث لكيرس روك علي الهواء

فوجئ الحاضرين بحفل جوائز أوسكار، بقيام الممثل ويل سميث بصفعالممثل الكوميدي كريس علي مسرح الحفل.

وذلك بعد قيام الممثل كريس بالسخرية من حلاقة جادا بيكنت زوجة ويل سميث لشعرها بالكامل، ووصفها بالصلعاء

وما كان من سيمث سوي أن قام من مقعده وصفعه علي وجه علي مسرح الأوسكار

وفاجأ الحاضرين بصفعه عقابا له علي السخرية من زوجته امام الجمهور

زوجة ويل سيمث لديها مرض يجعل شعرها يتساقط، وظهرت في الحفل حليقة الشعر، مما جعل كريس روك يطلب منها جزء تاني من فيلمها فيلم Gi jane، الذي ظهرت فيه صلعاء، وهو الأمر الذي جعل سيمث يشعر بإهانة لها.

والأمر الذي وضع الأوسكار في مأزق، مما جعلها تصدر تغريدة، تؤكد فيها رفضها لاي مظهر عنف بالإشارة إلي الحادثة، ودون الإشارةالي إجراءات ضد ويل سيمث.

من جانبه وجه سيمث اعتذار رسمي للأوسكار خلال تلقيه الجائزة