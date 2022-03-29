سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-3-2022 أمام الجنيه

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-3-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.24 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.27 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.27 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.30 جنيه للشراء.

18.40 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار سعر الدولار اليوم اسعار الدولار سعر الدولار الأمريكي ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه
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