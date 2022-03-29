أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 29-3-2022 أمام الجنيه

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-3-2022 أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.99 للشراء، 20.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.07 للشراء، 20.28 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.99 جنيه للشراء، 24.22 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ24.05 جنيه للشراء، 24.30 جنيه للبيع وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.