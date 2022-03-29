أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 29-3-2022 أمام الجنيه

الاقتصاد
العملات- ارشيفية
العملات- ارشيفية
Advertisements

تباينت أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 29-3-2022 أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.75 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ57.81 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

اسعار العملات أسعار العملات أمام الجنيه أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اسعار العملات الان
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر لمواجهة السنغال

رد حاسم من مصطفى ثابت حول "الاستثمار في البنوك" (فيديو)

النواب يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة 13 طلبا

وزير السياحة الأردني يلتقي بطلاب مصر تحت سفح الهرم

"مكافحة الفيروسات" توضح سبب انتشار سرطان الكبد بين المصريين (فيديو)

قرارًا وزاريًا جديدًا بمواعيد عمل المطاعم والكافتيريات السياحية

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة

محمود التركي يتألق مع جمهور "إكسبو 2020 دبي" بساحة الإستدامة