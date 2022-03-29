تباينت أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 29-3-2022 أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل الريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.75 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ57.81 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



