أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-3-2022

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم مع انخفاض سعر الذهب عالميًا، بسبب ارتفاع قيمة مؤشر سعر الدولار مع جولة مفاوضات الغد بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر مساء 1123 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 مساءًا 983 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18 مساء 843 جنيهًا.



وانخفضت أسعار الذهب العالمية اليوم لكل من التعاملات الآجلة والفورية، حيث انخفض سعر الذهب للتعاملات الآجلة إلى 1938.90 في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بانخفاض يصل إلى 15.30 دولار، بنسبة انخفاض 0.78%.

وتحركت أسعار عقود الذهب الآجلة حتى ذلك التوقيت بين 1924.60 دولار و1959.40 دولار.

وانخفض سعر الذهب للتعاملات الفوري المباشر إلى 1939.01 في السابعة من مساء اليوم بتوقيت مصر، بانخفاض يصل إلى 19. 19 دولار، بنسبة انخفاض 0.98%.