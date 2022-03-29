أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
الأسماك - أرشيفية
الأسماك - أرشيفية
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استقرت أسعار الأسماك فى مصر اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في وسق العبور للجملة، وتختلف الأسعار المعلنة من منطقة لأخرى بعد إضافة تكاليف النقل وغيرها وجاءت الأسعار كما يلي:

اسعار الأسماك اليوم 

سجل البلطى 25 جنيها إلى 28 جنيها للمقاس رقم 1، والمقاس رقم 2 في البلطي 21 إلي 24 جنيها، والبلطي الاسواني من 20 إلي 40 جنيها، وهذه الأسعار منخفضة بنحو 2 جنيه.

بينما بلغ كيلو الفيليه البلطى سعرا تراوح بين 30 و130 جنيها، قشر البياض من 80 إلى 90 جنيهات، بياض أملس بلدى 80 إلى 90 جنيهات لمقاس رقم 1، والمقاس 2 يسجل 30 إلى 40 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها.

أسعار السمك المكرونة الخليجى من 30 إلى 50 جنيها والثعابين 50 إلى 230 جنيها، المكرونة السويسى 30 إلى 70 جنيها والبرانيس 30 إلى 60 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك "موسى" 90 إلى 130 جنيها، السبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها.

 

 

 

 

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