أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في سوق العبور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينا في اسعارها اليوم الثلاثاء 29-3-2022، وفقا للأسعار المعلنة على موقع سوق العبور، حيث ارتفع أسعار البطاطي وتراجع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي جنيها، وجاءت أسلعار كما يلي:
أسعار الخضروات
الطماطم بين 6.5 و7.75 جنيه.
البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.
البصل بين جنيه و1.75جنيه.
الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفاصوليا بين 13 و15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 15 و18 جنيها.
الملوخية بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.
الخيار الصوب بين 5.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة
البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.
البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.