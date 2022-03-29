أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينا في اسعارها اليوم الثلاثاء 29-3-2022، وفقا للأسعار المعلنة على موقع سوق العبور، حيث ارتفع أسعار البطاطي وتراجع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي جنيها، وجاءت أسلعار كما يلي:


أسعار الخضروات


الطماطم بين 6.5 و7.75 جنيه.
البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.
البصل بين جنيه و1.75جنيه.
الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفاصوليا بين 13 و15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 15 و18 جنيها.
الملوخية بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.
الخيار الصوب بين 5.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.


أسعار الفاكهة


البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.
البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

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