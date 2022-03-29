أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في سوق العبور

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينا في اسعارها اليوم الثلاثاء 29-3-2022، وفقا للأسعار المعلنة على موقع سوق العبور، حيث ارتفع أسعار البطاطي وتراجع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي جنيها، وجاءت أسلعار كما يلي:



أسعار الخضروات



الطماطم بين 6.5 و7.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و1.75جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 13 و15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 15 و18 جنيها.

الملوخية بين 7 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 5.5 جنيه و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.



أسعار الفاكهة



البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.