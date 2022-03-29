سعر الروبل الروسي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 29-3-2022

واصل سعر الروبل الروسي ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكى مع انطلاق جولة أخرى من المفاوضات بين الجانب الأوكراني والجانب الروسي في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن الحرب الدائرة وجاءت أسعار الروبل مقابل الدولار كما يلي:

دولار الأمريكي = 95.7475 روبل الروسي روبل الروسي

روبل الروسي 1 روبل الروسي = 0.0104 دولار الأمريكي

واطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة اسطنبول بتركيا، المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني لبحث سبل التوصل إلى توافق سياسي، على أمل أن تتوصل المشاورات للتوافق المطلوب لوضع حد للحرب الدائرة بالأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي.

وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول بالقول إن "للطرفين مخاوف مشروعة"، داعيا الجانبين إلى "وضع حد لهذه المأساة".



وتعقد المحادثات بين الوفدين في قصر دولما بخشة في اسطنبول حيث توجد مكاتب للرئاسة التركية.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ34، الثلاثاء، فيما يواصل الجيش الروسي استهداف المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أعلن، أمس الاثنين، أن أكثر ما تطمح إليه بلاده في محادثات تجريها مع روسيا في تركيا هذا الأسبوع هو الاتفاق على وقف لإطلاق النار.



وكان المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أبدى في وقت سابق اليوم، تشاؤما إلى حد بعيد من احتمال أن تتوصل الجولة الجديدة من المفاوضات التي يرتقب أن تعقد غدًا في تركيا أي اختراقات.