وزير الزراعة يبحث مع اتحاد الدواجن تنفيذ الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا اليوم مع اتحاد منتجي الدواجن لبحث تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين لمحصول الذرة الموسم القادم.



حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن وبعض قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وخلال الإجتماع القصير أكد أن الدولة حريصة على حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية حيث أصبحت تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض كما أن الدولة لديها رؤية مستقبلية واستثمارات واعدة في هذا المجال من خلال تخصيص مناطق لاقامة مشروعات ضخمة في الثروة الداجنة.



وأشار إلى أنه في ظل الظروف الراهنة محليًا وعالميًا وما ترتب عليها من تقلبات في اسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للاعلاف فان الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية وبخاصة صناعة الدواجن.



واضاف القصير أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع على زراعة محصول الذرة الموسم القادم

وذلك عن طريق الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للفلاح سعر عادل كما تضمن توافر المحصول لمصانع الأعلاف.



وزير الزراعة طلب من اتحاد منتجي الدواجن تحديد الكميات اللازمة من محصول الذرة

ووضع سعر له ضمان مع وضع آليات محددة للتسعير في تاريخ الاستلام وأيضا تحديد اليات تضمن تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد والمزارعين.



وزير الزراعة وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة النقاط السابقة والوصول إلى النتائج التي ترضى جميع الاطراف وتحقق مصلحة المزارعين ومنتجي الدواجن وتضمن توافر المحصول بالسعر العادل

‏ومن ناحيته المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن اقترح أن يتم تحديد حد أدنى لسعر الذرة حتى يكون أمان للفلاح وعلى أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح ‏حتى يستفيد بأعلى الاسعار