الإحصاء: 47.9 % ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية للمملكة المتحدة



أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للمملكة المتحدة مسجلة 1.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 788.5 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 47.9 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 28.8%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 470.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 مقابل 477.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.3%. وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمملكة المتحدة 489.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 365.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 33.9%، بينما بلغت قيمة تحويلات البريطانيين العاملين في مصر 71 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 57.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 23%.



