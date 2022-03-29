الإحصاء: 103% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لفرنسا

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لفرنسا مسجلة 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 541.8 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 103 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.73 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.70 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 179.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 مقابل 64.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 179.3%. وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 105.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 112.8 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 13.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.



