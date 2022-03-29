حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام رمضان 2022

ننشر لكم في السطور التالية توقعات الأرصاد الجوية بشأن طقس أول أيام شهر رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة، الموافق السبت المقبل 2 من إبريل.

طقس أول أيام شهر رمضان

طقس أول أيام شهر رمضان.. ارتفاع فى درجات الحرارة.

طقس أول أيام شهر رمضان.. شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى

طقس أول أيام شهر رمضان.. شديد الحرارة على الوجه البحري.

طقس أول أيام شهر رمضان.. شديد الحرارة على جنوب البلاد

طقس أول أيام شهر رمضان.. مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية

طقس أول أيام شهر رمضان.. حار على السواحل الشرقية

طقس أول أيام شهر رمضان.. حار على جنوب سيناء

طقس أول أيام شهر رمضان.. ليلا يكون الطقس بارد على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة السبت أول أيام رمضان:

القاهرة العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

الوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 19 درجة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء

طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد

دافئ على السواحل الشمالية الغربية

حار على جنوب الصعيد

شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.