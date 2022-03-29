تعرف على موعد شم النسيم 2022 وطرق تلوين البيض بالألون الطبيعية

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن موعد شم النسيم للاحتفال به، فمن المقرر أن يأتي في شهر إبريل المقبل، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، موعد شم النسيم 2022، ضمن الخدمة التي تقدمها للمتابعين.

موعد شم النسيم 2022

وفقا لمجلس الوزراء، من المقرر أن يكون موعد شم النسيم 2022 هو يوم الاثنين 25 أبريل، وهو أيضا مناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، ويوافق اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 2022.

موعد إجازة شم النسيم

ووفقا لقرر سابق لمجلس الوزراء، من المنتظر أنه يتم ترحيل الإجازات إلى نهاية الأسبوع، لذلك يتوقع أن تكون الإجازة يوم الخميس يوم 28 أبريل، ولكن بسبب توافق إجازتين في نفس اليوم، فلا نعرف موقف الإجازة حتى الأن

تلوين بيض عيد شم النسيم بالألوان الطبيعية

يمكن أن تستخدمى الكركم في تلوين البيض باللون الأصفر، عن طريق على المياه بالكركم ووضع البيض بها

قشر البصل الأحمر، من الطرق الطبيعية التي تعطيى لون مختلف يميل للبرتقالى، وذلك عن طريق غلى أوراق البصل ووضع البيض في مياه الغلى لدقائق.

البنجر أو الكركديه، من الطرق الطبيعية التي تعمل على تلوين البيض باللون الأحمر المختلف، وهو من اكثر الألوان التي يفضلها الأطفال، حيث يمكنك غلى قطع البنجر وتلوين البيض بها أو وضع البيض في مياه الكركديه المغلي.

الباذنجان الداكن يستخدم في تلوين البيض فيعيد شم النسيم، ويحب لونه الأطفال ليعطينا اللون البنفسجى وذلك باستخدام أوراق الباذنجان.