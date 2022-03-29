نفط عُمان يتراجع 2.46 دولار للبرميل بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر مايو / أيار القادم، بواقع 2.46 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مايو / أيار، تراجع إلى 108.24 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الاثنين، عند 110.7 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يونيو / حزيران المقبل 107.76 دولار للبرميل، بتراجع 2.16 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 109.92 دولار للبرميل.

وعالميًا، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مايو / أيار، القادم، بحلول الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.09 بالمائة؛ ليصل إلى 105.86 دولار للبرميل، خاسرًا 10 سنتات للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم مايو / أيار، بنسبة 0.23 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 112.74 دولار للبرميل، رابحًا 26 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

 

 

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